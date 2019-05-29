  • عاجل:من داخل ليبيا.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله لمصر​

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    المسماري يكشف مهمة للإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

    11:50 م الأربعاء 29 مايو 2019
    المسماري يكشف مهمة للإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

    اللواء أحمد المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش الوطني سلم مصر إرهابيين آخريين غير هشام عشماوي.

    وأضاف في مؤتمر صحفي أن الإرهابي هشام عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

    واستلمت مصر أمس الثلاثاء الإرهابي عشماوي من ليبيا بعد القبض عليها في مدينة درنة قبل 7 أشهر.

    جاءت عملية التسليم خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

    واُدين "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

    وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

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