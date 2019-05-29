رئيس الوزراء العراقي يزور قطر اليوم ويلتقي أمير البلاد

بغداد - (د ب أ):

أفادت مصادر عراقية وقطرية بأن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سيبدأ مساء اليوم الأربعاء زيارة رسمية قصيرة إلى دولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الأمير تميم بن حمد سيستقبل اليوم عبد المهدي "لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وستكون هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي لدولة خليجية منذ توليه منصبه قبل أشهر، وذلك بعدما زار كلا من السعودية والكويت.