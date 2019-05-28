الخارجية الأمريكية تكرر استعدادها التفاوض مع إيران بهذه الشروط

مصراوي – وكالات:

أبدت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، استعدادها للتفاوض مع إيران لكن إذا تعاملت بجدية مع 12 شرطًا وضعتهم واشنطن لبدء التفاوض.

ونقلت قناة العربية السعودية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، ووضعت استراتيجية مكونة من 12 شرطًا هم:

1 - وقف محاولات تطوير سلاح نووي.

2 - السماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل المواقع النووية.

3- وقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

4- الكشف عن جهودها السابقة لبناء سلاح نووي.

5- وقف دعم المنظمات المصنفة إرهابية بقرارات أمريكية وبينها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

6- وقف دعم المجموعات المسلحة الشيعية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله والحوثيين.

7- سحب قواتها من سوريا.

8- وقف دعم طالبان وجماعات إرهابية في أفغانستان.

9- وقف استضافة قيادات القاعدة.

10- وقف ما تعتبره واشنطن تحركات إيرانية تهدد دول جوارها.

11- الإفراج عن كافة المعتقلين الأميركيين في إيران.

12- وقف عمليات القرصنة الإلكترونية.