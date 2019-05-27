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    رئيس الإمارات يتلقى دعوة ملك السعودية لحضور القمة الخليجية الطارئة

    10:03 م الإثنين 27 مايو 2019
    رئيس الإمارات يتلقى دعوة ملك السعودية لحضور القمة الخليجية الطارئة

    الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

    أبو ظبي - (أ ش أ)

    تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم /الاثنين/ تتضمن دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة المقرر انعقادها في مكة المكرمة.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    هذا المحتوى من

    Asha
    خليفة بن زايد آل نهيان الإمارات السعودية سلمان بن عبد العزيز
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