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    الإطفاء الكويتية: 8 وفيات وإصابة واحدة جراء حادث تصادم مروع

    12:51 م الإثنين 27 مايو 2019
    الإطفاء الكويتية: 8 وفيات وإصابة واحدة جراء حادث تصادم مروع

    موقع الحادث

    الكويت - (د ب أ):

    أعلنت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء وقوع حادث تصادم مروع فجر اليوم الاثنين في منطقة "كبد"، ما أسفر عن وقوع ثماني وفيات وإصابة واحدة.

    وقالت الإدارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن حادثا بسيطا وقع في منطقة كبد قرب الدوار قبل قدوم مركبة مسرعة لتصطدم بالمتجمهرين هناك، ما تسبب بوقوع ثماني وفيات وإصابة بالغة لشخص واحد.

    وأضافت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث إلى جانب رجال الأمن والطوارئ الطبية.

    ووفقا للبيانات الرسمية، فإن حوادث الطرق أسفرت عن وفاة 401 شخصا في الكويت العام الماضي و424 عام 2017. وفي معظم الأحيان تكون السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الضحايا.

    حادث تصادم الكويت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء

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