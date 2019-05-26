زلزال بقوة ثمان درجات يضرب وسط بيرو

برلين - (د ب أ):

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد أن زلزالا بقوة ثمان درجات ضرب وسط بيرو.

وقع الزلزال صباح اليوم، على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب شرق مدينة لاجوناس، وعلى عمق حوالي 110 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار أخرى.

ودعا رئيس بيرو، مارتن فيزكارا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) المواطنين إلى "التزام الهدوء".

وكان زلزال بقوة 6ر5 درجة ضرب منطقة ساحلية في جنوب بيرو أوائل هذا الشهر، وكان مركزه على بعد 64 كيلومترا جنوب غرب لوماس، بمنطقة اركويبا.