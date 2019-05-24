  • عاجل:"انخفاض 6 درجات".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    بدء توافد المشاركين في مسيرات العودة في جمعة "التراحم والتكافل"

    04:08 م الجمعة 24 مايو 2019
    بدء توافد المشاركين في مسيرات العودة في جمعة "التراحم والتكافل"

    مسيرات العودة - صورة ارشيفية

    القاهرة - (مصراوي):

    بدأ الالاف من الفلسطينيين قبل عصر الجمعة، في الوصول الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في الجمعة التاسعة والخمسين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

    ووصل الشباب الفلسطيني الى خمس نقاط تمتد من رفح وخان يونس جنوب القطاع مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط القطاع وصولا الى غزة والشمال للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل".

    وحمل المشاركون أعلام فلسطين ورددا شعارات تدعو لكسر الحصار.

    وتاتي مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر والحصار التي اكدت على سلمية المسيرات وشعبيتها.

    ودعت الهيئة في وقت سابق الى عدم احضار الاطفال الى المسيرات والى الالتزام في خيام العودة حفاظا على حياة المشاركين .

    مسيرات العودة فلسطين التراحم والتكافل

    الخبر التالى:

    الجزائريون يطالبون بتأجيل الرّئاسيات قبل انتهاء مهلة تسلم ملفات الترشح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان