بدء توافد المشاركين في مسيرات العودة في جمعة "التراحم والتكافل"

القاهرة - (مصراوي):

بدأ الالاف من الفلسطينيين قبل عصر الجمعة، في الوصول الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في الجمعة التاسعة والخمسين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل الشباب الفلسطيني الى خمس نقاط تمتد من رفح وخان يونس جنوب القطاع مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط القطاع وصولا الى غزة والشمال للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل".

وحمل المشاركون أعلام فلسطين ورددا شعارات تدعو لكسر الحصار.

وتاتي مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر والحصار التي اكدت على سلمية المسيرات وشعبيتها.

ودعت الهيئة في وقت سابق الى عدم احضار الاطفال الى المسيرات والى الالتزام في خيام العودة حفاظا على حياة المشاركين .