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    وزيرة لبنانية تؤكد أهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار في مناطق الجنوب

    03:08 م الجمعة 24 مايو 2019
    وزيرة لبنانية تؤكد أهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار في مناطق الجنوب

    وزيرة شئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في لبن

    بيروت - أ ش أ

    أكدت وزيرة شئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في لبنان فيوليت الصفدي، أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حماية الاستقرار في المناطق الحدودية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجيش يقدم أقصى درجات التفاني من أجل حماية لبنان.

    جاء ذلك خلال الجولة التي أجرتها الوزيرة اللبنانية لوحدات عسكرية جنوبي لبنان، التقت خلالها مع العسكريين الإناث من ضباط وجنود بالجيش اللبناني، للاطلاع على تجربتهن ضمن صفوف القوات المسلحة.

    وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أهمية المهام المسندة للعسكريين الإناث، ومُثنية على "مدى حماستهن واندفاعهن في العمل في المناطق الجنوبية في مواجهة إسرائيل".

    واستعرضت الوزيرة خلال الجولة التي أجرتها بالجنوب اللبناني مع قادة الوحدات العسكرية العاملة في المناطق الجنوبية والحدودية مع إسرائيل، أوجه التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (يونيفيل) والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية على مستويات البر والبحر والجو.

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