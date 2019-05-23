اليمن وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية

عدن (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية .

وجدد عبدالملك - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - تقدير اليمن (قيادة وحكومة وشعباً) للمواقف الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب اليمني ومساندتها المستمرة للحكومة الشرعية ولجهود إرساء السلام، وتحركاتها الفاعلة لمواجهة الخطر الإيراني وأذرعه في المنطقة.