العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية جديدة من كوريا الجنوبية
01:45 م الخميس 23 مايو 2019
بغداد - (د ب أ):
أعلنت القوات الجوية العراقية اليوم الخميس عن تسلمها أربع طائرات جديدة نوع T50 من كوريا الجنوبية.
وقالت قيادة القوة الجوية، في بيان صحفي بثته وكالة "الفرات نيوز" العراقية اليوم ، إن" أربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري وصلت الى العراق".
يشار إلى أن العراق تسلم الوجبة الثالثة من طائرات T50 الكورية في أكتوبر الماضي والتي تضمنت ست طائرات.
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