العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية جديدة من كوريا الجنوبية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت القوات الجوية العراقية اليوم الخميس عن تسلمها أربع طائرات جديدة نوع T50 من كوريا الجنوبية.

وقالت قيادة القوة الجوية، في بيان صحفي بثته وكالة "الفرات نيوز" العراقية اليوم ، إن" أربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري وصلت الى العراق".

يشار إلى أن العراق تسلم الوجبة الثالثة من طائرات T50 الكورية في أكتوبر الماضي والتي تضمنت ست طائرات.