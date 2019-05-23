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    العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية جديدة من كوريا الجنوبية

    01:45 م الخميس 23 مايو 2019
    العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية جديدة من كوريا الجنوبية

    العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية جديدة

    بغداد - (د ب أ):
    أعلنت القوات الجوية العراقية اليوم الخميس عن تسلمها أربع طائرات جديدة نوع T50 من كوريا الجنوبية.

    وقالت قيادة القوة الجوية، في بيان صحفي بثته وكالة "الفرات نيوز" العراقية اليوم ، إن" أربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري وصلت الى العراق".

    يشار إلى أن العراق تسلم الوجبة الثالثة من طائرات T50 الكورية في أكتوبر الماضي والتي تضمنت ست طائرات.

    العراق صفقة طائرات عسكرية كوريا الجنوبية

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