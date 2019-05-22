بوتين: روسيا وفيتنام تعملان على توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا وفيتنام تعملان على توسعة تعاونهما في مجالات الاقتصاد والسياسة وعلى الساحة الدولية.

وأضاف بوتين - خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لست بحاجة إلى التحدث عن الجانب الرسمي لعلاقاتنا، فهي بالطبع ذات طبيعة استراتيجية، قائمة على تقاليد الصداقة ووحدة وجهات النظر حول العديد من القضايا .. كما أن حجم التبادل التجاري ينمو والتفاعل بين البلدين يتوسع في مختلف المجالات.. نحن نوسع تعاوننا في مجال الاقتصاد والسياسة، وننسق جهودنا على الساحة الدولية".

وأكد بوتين أن زيارة الوفد الفيتنامي ستعطي دفعة جيدة لتنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين قائلا "أعلم أنكم ووفدكم لديكم برنامج كبير للغاية خلال بقائكم في روسيا هذه المرة، وأنا متأكد من أن زيارتكم ستعطي دفعة جيدة لتنمية علاقاتنا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي، أن الجمهورية تولي أهمية كبرى للعلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تطورت بين البلدين، وقال: "فيتنام والشعب الفيتنامي، دائما يهتم بعناية للعلاقات الثنائية، كما نتذكر دائما المساعدة والدعم القيمين اللذين قدمهما الشعب الروسي لفيتنام خلال سنوات كفاحنا ضد المعتدي، وكذلك في التطور اللاحق لبلدنا".