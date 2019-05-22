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    قضية اغتصاب وقتل طفلة تطيح قائد شرطة إسلام آباد

    06:21 م الأربعاء 22 مايو 2019
    قضية اغتصاب وقتل طفلة تطيح قائد شرطة إسلام آباد

    شرطة إسلام آباد - ارشيفية

    القاهرة - (مصراوي):

    أوقفت السلطات الباكستانية قائد شرطة العاصمة إسلام آباد، بسبب تقصيره في قضية اغتصاب وقتل طفلة هزت الرأي العام في البلاد.

    ولقت قضية خطف فتاة في العاشرة واغتصابها ومقتلها، إدانة وغضبا واسع النطاق في باكستان، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

    وقال مصدر أمني إن قائد الشرطة في العاصمة محمد عباس، أوقف عن العمل، الأربعاء، بسبب فشله في حل القضية بسرعة كافية، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

    شرطة إسلام آباد قتل طفلة اغتصاب السلطات الباكستانية

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