  • عاجل:بسبب الموجة الحارة.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أولى ثانوي غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    الاحتلال يصادر ملايين "البالونات الفلسطينية" قبل دخولها إلى غزة

    05:44 م الأربعاء 22 مايو 2019
    الاحتلال يصادر ملايين "البالونات الفلسطينية" قبل دخولها إلى غزة

    الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

    القاهرة - (مصراوي):

    أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات الملونة بألوان العلم الفلسطيني، وهي في طريقها إلى قطاع غزة المُحاصر.

    ونقلت القناة 2 العبرية، عن سلطة المعابر، أن البالونات تنقل إلى قطاع غزة بهدف استخدامها كبالونات مشتعلة، وإطلاقها باتجاه المستوطنات في محيط القطاع.

    وتشهد حدود قطاع غزة، هدوءا نسبيا بعد جولة من التصعيد، تدخلت على إثرها أطراف عربية ودولية ساهمت في إعادة الهدوء مقابل تنفيذ إسرائيل لبنود تفاهمات سابقة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

    سلطة المعابر الإسرائيلية البالونات الفلسطينية غزة العلم الفلسطيني

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية قصيرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان