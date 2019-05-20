رئيس وزراء العراق: الهجوم على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء - التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد - لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية مساء اليوم الأحد - أن المنطقة ستُفتتح خلال أيام للمواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وتعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة العراقية، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.