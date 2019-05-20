أكثر الكلمات إنتشاراً

هواوي Huawei الزمالك ونهضة بركان امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

رئيس وزراء العراق: الهجوم على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين

12:50 ص الإثنين 20 مايو 2019
رئيس وزراء العراق: الهجوم على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء - التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد - لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية مساء اليوم الأحد - أن المنطقة ستُفتتح خلال أيام للمواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وتعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة العراقية، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

هذا المحتوى من

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بغداد

الخبر التالى:

الخارجية السورية تنفي استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في بلدة كوباني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان