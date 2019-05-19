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    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة "فتح " في القدس

    04:13 م الأحد 19 مايو 2019
    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة "فتح " في القدس

    الاحتلال الاسرائيلي

    رام الله - (أ ش أ):

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مدير "نادي الأسير" في القدس ، أمين سر حركة "فتح " في "البلدة القديمة " ناصر قوس، والناشطين المقدسيين : نياز وساجد السلايمة.

    وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس ، والناشطين السلايمة من حي "المصرارة " التجاري ، قبالة سور القدس التاريخي من جهة "باب العامود" ، وذلك خلال إعداد مساعدات تموينية لتوزيعها في "البلدة القديمة " دعما للأسر المحتاجة في شهر رمضان .

    وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ناصر قوس ، عقب أحداث فتح "باب الرحمة " في المسجد الأقصى قبل نحو شهرين، قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن الأقصى لمدة أربعين يوما .

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    الاحتلال الإسرائيلي حركة فتح القدس المحتلة

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