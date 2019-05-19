الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة "فتح " في القدس

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مدير "نادي الأسير" في القدس ، أمين سر حركة "فتح " في "البلدة القديمة " ناصر قوس، والناشطين المقدسيين : نياز وساجد السلايمة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس ، والناشطين السلايمة من حي "المصرارة " التجاري ، قبالة سور القدس التاريخي من جهة "باب العامود" ، وذلك خلال إعداد مساعدات تموينية لتوزيعها في "البلدة القديمة " دعما للأسر المحتاجة في شهر رمضان .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ناصر قوس ، عقب أحداث فتح "باب الرحمة " في المسجد الأقصى قبل نحو شهرين، قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن الأقصى لمدة أربعين يوما .