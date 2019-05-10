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    أهم التصريحات في 24 ساعة: غزو تركي جديد لقبرص

    01:16 ص الجمعة 10 مايو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: غزو تركي جديد لقبرص

    الرئيس القبرصي نيكولاس أنستاسياديس

    القاهرة – مصراوي:

    ندد الرئيس القبرصي نيكولاس أنستاسياديس بما اعتبره الغزو التركي الجديد بسبب عزم أنقرة التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية القبرصية، فيما اتهم السفير الأمريكي في برلين ريتشارد جرينيل ألمانيا بالنفاق فيما يتعلق بسياستها نحو الناتو، وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أي هجوم إيراني على مصالح أمريكية متوعدا برد حازم وسريع.

    قبرص تركيا البحر الأبيض المتوسط الجزائر دونالد ترامب الولايات المتحدة حلف الناتو مايك بومبيو عبد القادر بن صالح
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