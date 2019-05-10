أهم التصريحات في 24 ساعة: غزو تركي جديد لقبرص
القاهرة – مصراوي:
ندد الرئيس القبرصي نيكولاس أنستاسياديس بما اعتبره الغزو التركي الجديد بسبب عزم أنقرة التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية القبرصية، فيما اتهم السفير الأمريكي في برلين ريتشارد جرينيل ألمانيا بالنفاق فيما يتعلق بسياستها نحو الناتو، وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أي هجوم إيراني على مصالح أمريكية متوعدا برد حازم وسريع.
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