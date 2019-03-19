وزير الخارجية الأمريكي يصل الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين

الكويت (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، في إطار جولته بالمنطقة والتي ستشمل لبنان وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما الأوضاع في سوريا واليمن.

كما سيترأس بومبيو غدا الأربعاء الجانب الأمريكي في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي، بينما سيترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الجانب الكويتي، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات رسمية بينهما.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات الدفاعية، والأمنية، والجمارك، والمشروعات الصغيرة، والطيران المدني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي، والتي كان مقرر عقدها في يناير الماضي، تأتي بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017، واللتان شهدتا توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم والجمارك.