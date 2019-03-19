رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الدوحة

الدوحة - (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن حمد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر في إثيوبيا أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وأكد أن المباحثات ستتناول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التعاون والتنسيق من أجل استقرار الوضع في القرن الأفريقي.

ولفت إلى أن "العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا منذ زيارة الأمير الوالد لإثيوبيا في أبريل من عام 2013، والتي شكلت انطلاقة لعهد جديد من العلاقات المتميزة بين البلدين وأسفر عنها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات".

ومن المقرر أن يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي، وسيبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.