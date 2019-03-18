قطر تدين إصرار إسرائيل على قتل المدنيين الفلسطينيين

الدوحة (د ب أ)

أدانت قطر بشدة إصرار إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين"، المطالبين باستعادة جميع حقوقهم المشروعة لاسيما الحق في عودة اللاجئين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ودعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف "الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

يشار إلى أن صندوق قطر للتنمية قد أعلن العام الماضي عن تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات انسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الانسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

يذكر أن أكثر من 250 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 ألف آخرين على أيدي القوات الإسرائيلية، خلال تظاهرات الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل في إطار مسيرات العودة الكبرى التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.