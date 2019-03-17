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الصفدي يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي جهود حل الأزمات الإقليمية

10:11 م الأحد 17 مارس 2019
الصفدي يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي جهود حل الأزمات الإقليمية

أيمن الصفدي

عمان – (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وفد من أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الديمقراطي جون جارامندي، وعضوية النائبين ديب هالاند وفيرونيكا اسكوبار، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى بحث المستجدات في المنطقة وجهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

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Asha
أيمن الصفدي الكونجرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي جون جارامندي
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