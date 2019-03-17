  • عاجل:وفاة الفنان جلال عيسى (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    تقرير: 8 دنانير رسوما على كل تذكرة رحلة طيران تنطلق من الكويت

    11:24 ص الأحد 17 مارس 2019
    تقرير: 8 دنانير رسوما على كل تذكرة رحلة طيران تنطلق من الكويت

    مطار الكويت

    الكويت - (د ب أ):

    أفاد تقرير إخباري بأن الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عممت على شركات الطيران فرض رسم على الراكب في الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع ثمانية دنانير (3ر26 دولار) للراكب.

    وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد أن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني".

    ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن القرار يشمل كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت إلى أي من الوجهات حول العالم.

    مطار الكويت الطيران المدني الكويت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان