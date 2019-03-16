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    ميركل تعلن طرح استراتيجية الصناعة الأوروبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

    02:22 م السبت 16 مارس 2019
    ميركل تعلن طرح استراتيجية الصناعة الأوروبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

    أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان دفع خطتهما الخاصة باستراتيجية الصناعة الأوروبية قدماً خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

    جاء ذلك في كلمة المستشارة الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت.

    كانت ألمانيا وفرنسا أعلنتا في ديسمبر الماضي اعتزامهما التشارك في إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.

    وأوضحت ميركل في كلمتها أن من المنتظر الحديث خلال القمة المقبلة عن التحالف (كونسورتيوم) المقرر هذا الشأن.

    وأضافت:" ثمة الكثير من العروض هنا، كما توجد فرص أوروبية وسنحاول في هذا الشأن كسب دول أعضاء أخرى لهذا المسار بالتحديد".

    انجيلا ميركل برلين الاتحاد الأوروبي الصناعة الأوروبية

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