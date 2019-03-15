سوريا الديمقراطية تنفي عقد اتفاق مع بغداد لتسليم أسرى داعش

دمشق (أ ش أ)

نفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقد أي اتفاق لتسليم الأسرى العراقيين من مسلحي تنظيم داعش الارهابي أو أسرهم للعراق.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرئيل - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "إن مسؤولين عراقيين أدلوا بتصريحات في الأيام الماضية قالوا فيها إن هناك اتفاقا لتسليم مسلحي داعش العراقيين وأفراد أسرهم لبغداد" ، مؤكدا عدم صحة هذه التصريحات، وعدم وجود مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية.

وكان مسئولون عراقيون قالوا ، في فبراير الماضي ، "إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تحاول استعادة آخر جيب يسيطر عليه التنظيم الارهابي في شرق سوريا، سلمت 280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي وإن هناك اتفاقا لنقل المزيد من أسرى داعش".

من جانبها ، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين الماضي "إنه من المتوقع إعادة نحو ألفي عراقي، بينهم نساء وأطفال ممن فروا من سوريا ، إلى بلادهم خلال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد".