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    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا معتقلات سرية في السعودية

    01:30 ص الجمعة 15 مارس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا معتقلات سرية في السعودية

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان إن المملكة لا يوجد بها معتقلات سرية، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه مندهش من ضعف التقدم في محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش يعمل لخدمة بلاده وشعبه.

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