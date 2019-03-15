أهم التصريحات في 24 ساعة: لا معتقلات سرية في السعودية
القاهرة – مصراوي:
قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان إن المملكة لا يوجد بها معتقلات سرية، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه مندهش من ضعف التقدم في محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش يعمل لخدمة بلاده وشعبه.
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