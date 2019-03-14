حركة حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب

القاهرة - مصراوي:

نفت حركة حماس، ممثلة في ذراعها العسكري "كتائب القسام" مسؤوليتها عن عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، نفت مسؤوليتها أيضًا عن عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه منظومة القبة الحديدة لم تعترض أي من الصاروخين الذين أطلقا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

من جانبه يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل طارئ مع مسئولين بارزين بحكومته من أجل مناقشة التطورات على الأرض.

ويعاني نتنياهو من أزمة داخلية بعد توجيه اتهامات بالفساد له، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية في الشهر المقبل.