رئيس الوزراء الفلسطيني: نركز على حشد ضغط ضد إسرائيل لإنجاز الانتخابات

رام الله- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن حكومته تركز على حشد ضغط دولي على إسرائيل للسماح بإنجاز الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقال اشتية، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، إن الرئيس محمود عباس تلقى مساء أمس تقريرا من لجنة الانتخابات المركزية بشأن ردود الفصائل على مبادرة إجراء انتخابات تشريعية، تتلوها انتخابات رئاسية.

وأضاف أن غالبية ردود الفصائل جاءت "مبشرة"، وأن "جل اهتمام الحكومة سيركز على الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإنجاز الانتخابات، كما ستوفر الحكومة كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان مقتضب مساء أمس أن عباس "استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة بينهما لتذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة".

وكان عباس كلف في السابع من أكتوبر الماضي ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية والاتفاق على ذلك مع الفصائل.

وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بالانتخابات الرئاسية.

من جهة أخرى، رحب اشتية بقرار الكونجرس الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية، والذي "يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان والضم ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقبلة".

واعتبر أن القرار "يمثل رفضا لسياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين".