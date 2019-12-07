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رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة

07:38 م السبت 07 ديسمبر 2019
رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال رئيس البرلمان العراقي -في بيان أصدره مكتبه وأوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل، أمس، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

وأدان الحلبوسي الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح، مؤكداً أن على الحكومة والقوات الأمنية أخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم و مقدراتهم، وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

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