رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "جبان" ويعيش "حالة إنكار" (فيديو)

مصراوي – وكالات:

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الجبان" و"القاسي"، وذلك بعد مشادة مع أحد الصحفيين الذي وجه سؤالا لها حول ما إذا كانت تكره الرئيس ترامب.

وقالت بيلوسي إن ترامب "جبان" وقاس" لأنه لم يعالج مشكلة الأسلحة النارية وحماية الحالمين اللاجئين، مضيفة أنه يعيش حالة من الإنكار فيما يخض قضية التغير المناخي.

أشارت بيلوسي أيضًا إلى أن معالجة تلك القضايا يقررها الناخب الأمريكي حين يختار من سوف يكون رئيسيه في الانتخابات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي حول إجراءات الكونجرس نحو عزل ترامب بسبب استغلال النفوذ، وجه أحد الصحفيين سؤالا لبيلوسي عما إذا كانت تكره ترامب، فردت إنها "لا تكره أحد".

وأضافت أنها تنتقد الرئيس في أفعاله، وبدأت في وصفه بالجبان والقاسي والذي يعيش حالة إنكار، لكنها أضافت أنها تدعو له دائما.

ثم أضافت أن المؤتمر الصحفي المتعلق بإجراءات العزل لا يتعلق بالرئيس أو الديمقراطيين بل باحترام الدستور الأمريكي.

ونفت بيلوسي أن يكون الحزب الديمقراطي ونوابه قد سعوا لمساءلة ترامب لأنهم يكرهونه لكونه جمهوري، مضيفة أن ما يقومون به واجب دستوري حتى يحترم الرئيس القسم الذي نطق به حول عدم إساءة استغلال سلطته الرئاسية.