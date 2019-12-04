ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع روسيا لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية
لندن - (أ ش أ):
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء ، مجددا بضرورة استئناف الحوار مع روسيا من أجل تعزيز الثقة والأمن داخل القارة الأوروبية.
وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن ماكرون اعترف - في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم على هامش قمة زعماء حلف الأطلنطى "ناتو" المنعقدة بالقرب من لندن - بأنه من السابق لأوانه القول بان جميع زعماء الناتو على اتفاق بشأن أولوياته في المستقبل .
وقال ماكرون " مازال هناك بعض الخلافات التى يتعين تسويتها خلال الأشهر القادمة " ، مؤكدا انتقاده مجددا لتدخل تركيا العسكري في سوريا وعدم تعاونها داخل إطار حلف الناتو .
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