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ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع روسيا لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية

11:48 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع روسيا لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية

إيمانويل ماكرون

لندن - (أ ش أ):

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء ، مجددا بضرورة استئناف الحوار مع روسيا من أجل تعزيز الثقة والأمن داخل القارة الأوروبية.

وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن ماكرون اعترف - في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم على هامش قمة زعماء حلف الأطلنطى "ناتو" المنعقدة بالقرب من لندن - بأنه من السابق لأوانه القول بان جميع زعماء الناتو على اتفاق بشأن أولوياته في المستقبل .

وقال ماكرون " مازال هناك بعض الخلافات التى يتعين تسويتها خلال الأشهر القادمة " ، مؤكدا انتقاده مجددا لتدخل تركيا العسكري في سوريا وعدم تعاونها داخل إطار حلف الناتو .

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إيمانويل ماكرون روسيا القارة الأوروبية

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