أمريكا تعين سفيرًا بالسودان لأول مرة منذ 23 عامًا

واشنطن - (د ب أ)

بدأت الولايات المتحدة والسودان استعدادات استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد 23 عامًا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن البلدين سيتبادلان السفراء.

وقال بومبيو "هذه خطوة تاريخية لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بالرجل القوي في السودان عمر البشير، الذي أُطيح به من منصبه في أبريل بعد 30 عامًا قضاها كرئيس للبلاد، ويواجه البشير أيضا اتهاما بارتكاب جرائم حرب.

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، والذي كان أول علامة واضحة على المصالحة "تركزت مناقشاتهم على أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان وأهمية إظهار التزام رفيع المستوى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وزار حمدوك في وقت سابق اليوم الأربعاء وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تلقى إشادة بجهوده "لوقف سياسات وممارسات النظام السابق".