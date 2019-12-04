الكرملين: لن ندخل في سباق تسلّح مع الناتو

موسكو- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تدخل في سابق تسلح مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك في وقت يتحرك فيه الحلف العسكري لزيادة الإنفاق الدفاعي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف، قوله إن تمويل سباق للتسلح سيكون ضارا بالنسبة للاقتصاد الروسي.

وأضاف في الوقت نفسه أن "أمن روسيا ونديتها بالنسبة للاستقرار الاستراتيجي مكفولان لسنوات قادمة. وروسيا ستمضي في هذا الطريق".