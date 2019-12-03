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العاهل السعودي يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

06:30 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
العاهل السعودي يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

الملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة - مصراوي:

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية إلى أمير قطر، حمد بن جاسم، يدعوه فيها لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وتسلم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تعقد في القمة في الرياض، يوم 10 ديسمبر الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ويسبقها اجتماع وزاري تحضيري في التاسع من الشهر نفسه.

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