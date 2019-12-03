ترامب وماكرون.. تلاسن حاد حول داعش و"موت الناتو الدماغي"

لندن - (د ب أ)

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدال حاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دور حلف شمال الأطلسي (ناتو) والإرهاب، وذلك خلال قمة الحلف في لندن، والتي تنعقد بمناسبة تأسيس الحلف قبل سبعين عاما.

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن ترامب سأل ماكرون عما إذا كان يرغب في استقبال بعض مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، فرد عليه ماكرون قائلا "دعنا نكون جادين".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن استقبال المقاتلين الأجانب سيتم تحديده بناء على كل حالة بشكل فردي وأن الأولوية هي لإنهاء الحرب ضد داعش.

فقال ترامب ساخرا "لهذا السبب هو أعظم سياسي! لأن هذه كانت واحدة من أفضل الردود التي لا علاقة لها بالسؤال على الإطلاق".

كما ركز النقاش خلال القمة على الخلافات بشأن تركيا وإيران.

وقال ماكرون "ليس لدينا نفس التعريف للإرهاب على المائدة.. هذه قضية استراتيجية.. أعتقد أننا بحاجة إلى توضيحات بشأن الاستراتيجية عمن هو العدو اليوم وبشأن السلام في أوروبا".

وأشار إلى تركيا التي تطالب الناتو بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية بأنها منظمة إرهابية.

وقال الرئيس الفرنسي "إنهم يقاتلون الآن ضد أولئك الذين قاتلوا بجانبنا ضد تنظيم داعش، وأحيانا يعملون مع وكلاء داعش. هذه مشكلة.. إنها مشكلة استراتيجية. إذا كنا نجري مناقشة بشأن ما الذي ندفعه ولا نتناقش بشأن هذا الوضع، فنحن لسنا جادين".

ووصف الرئيس الأمريكي تصريحات نظيره الرئيس الفرنسي، التي قال فيها إن حلف الناتو "في حالة موت دماغي"، بأنها "سيئة" و"مهينة" و"شديدة الخطورة".

واعتبر أنه "لا أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا".

وقلب ترامب الطاولة على نظيره الفرنسي، قائلا إن فرنسا تعاني من "معدل بطالة شديد الارتفاع" وضعف في الأداء الاقتصادي ومشكلات مع محتجي "السترات الصفراء". كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنسا وتطال بصورة رئيسية الشركات الأمريكية.