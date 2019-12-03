ترامب: تصريح ماكرون بشأن حالة الناتو "مهينة"

لندن- (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في حالة موت دماغي"، بأنها "سيئة" و"مهينة" و"شديدة الخطورة".

واعتبر أنه "لا أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا".

وقلب ترامب الطاولة على نظيره الفرنسي، وقال إن فرنسا تعاني من "معدل بطالة شديد الارتفاع" وضعف في الأداء الاقتصادي ومشكلات مع محتجي "السترات الصفراء". كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنسا وتطال بصورة رئيسية الشركات الأمريكية.