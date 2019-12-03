أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

ترامب: تصريح ماكرون بشأن حالة الناتو "مهينة"

12:35 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
ترامب: تصريح ماكرون بشأن حالة الناتو "مهينة"

دونالد ترامب

لندن- (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في حالة موت دماغي"، بأنها "سيئة" و"مهينة" و"شديدة الخطورة".

واعتبر أنه "لا أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا".

وقلب ترامب الطاولة على نظيره الفرنسي، وقال إن فرنسا تعاني من "معدل بطالة شديد الارتفاع" وضعف في الأداء الاقتصادي ومشكلات مع محتجي "السترات الصفراء". كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنسا وتطال بصورة رئيسية الشركات الأمريكية.

ترامب إيمانويل ماكرون الناتو

الخبر التالى:

المشاورات السياسية تتواصل في بغداد وعنف في النجف وكربلاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إسلام خليل يكشف لمصراوي موعد ومكان جنازة شعبان عبد الرحيم