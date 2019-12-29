بوتن يشكر ترامب هاتفيًا على تقديم معلومات أتاحت إحباط اعتداءات في روسيا

وكالات:

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شكر نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على تقديم معلومات ساعدت في إحباط اعتداءات في روسيا.

وأكد الكرملين، في بيان، اليوم الأحد، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة و روسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية، ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.