اعتبارا من يناير.. الأنشطة التجارية في السعودية تعمل لمدة 24 ساعة

الرياض- ( د ب أ):

تبدأ السعودية الأربعاء المقبل تطبيق قرار يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة.

وبحسب القرار، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

ويأتي تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة، ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 16 يونيو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

ونص القرار على أن يكون السماح "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية -وفقاً للاعتبارات التي يقدرها- كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".