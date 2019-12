"رجل أسمر وعصا مكنسة"..شاهد عيان يتحدث عن الطعن الجماعي ليهود بنيويورك

كتبت- رنا أسامة:

تحدّث أحد شهود العيان على عملية الطعن في منزل حاخام يهودي بنيويورك عن بعض تفاصيل الهجوم، وقال إن المنفذ كان "رجلًا طويلًا من ذوي البشرة السمراء"، مُشيرًا إلى أنه في قبضة الشرطة الآن.

وقال شاهد العيان ويُدعى ارون كوهن، إنه شاهد منفذ الهجوم بالسلاح الأبيض قادمًا إلى منزل الحاخام وسحب سكينا طويلة من حقيبة، ووصف حجم السكين المُستخدم في الهجوم بأنه "أشبه بعصا مكنسة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار كوهن إلى وجود نحو 100 شخص داخل منزل الحاخام الذي كان يضيء شمعة في اليوم السابع لعيد الأنوار اليهودي المعروف باسم "حانوكا".

كان الهجوم وقع حوالي الساعة 10 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش) أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي، في حضور عشرات اليهود بمنزل الحاخام، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن يوسي جستيتنر، وهو مسؤول في المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة.

وكتب المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على حسابه عبر تويتر، صباح الأحد، أنه "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية داخل منزل حاخام حاسيدي"، مضيفاً: "تم نقل 5 أشخاص أصيبوا بالطعن إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.