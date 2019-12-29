"رجل أسمر وعصا مكنسة"..شاهد عيان يتحدث عن الطعن الجماعي ليهود بنيويورك

كتبت- رنا أسامة:

تحدّث أحد شهود العيان على عملية الطعن في منزل حاخام يهودي بنيويورك عن بعض تفاصيل الهجوم، وقال إن المنفذ كان "رجلًا طويلًا من ذوي البشرة السمراء"، مُشيرًا إلى أنه في قبضة الشرطة الآن.

وقال شاهد العيان ويُدعى ارون كوهن، إنه شاهد منفذ الهجوم بالسلاح الأبيض قادمًا إلى منزل الحاخام وسحب سكينا طويلة من حقيبة، ووصف حجم السكين المُستخدم في الهجوم بأنه "أشبه بعصا مكنسة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار كوهن إلى وجود نحو 100 شخص داخل منزل الحاخام الذي كان يضيء شمعة في اليوم السابع لعيد الأنوار اليهودي المعروف باسم "حانوكا".

كان الهجوم وقع حوالي الساعة 10 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش) أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي، في حضور عشرات اليهود بمنزل الحاخام، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن يوسي جستيتنر، وهو مسؤول في المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة.

وكتب المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على حسابه عبر تويتر، صباح الأحد، أنه "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية داخل منزل حاخام حاسيدي"، مضيفاً: "تم نقل 5 أشخاص أصيبوا بالطعن إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals. — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

وأوضح المجلس أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات، وبينهم اثنان في حالة خطيرة إذ تلقى أحدهما ما لا يقل عن 6 طعنات. كما نشر في تغريدة مُنفصلة مقطع فيديو يُظهر السيارة التي استخدمها منفذ الهجوم.

VIDEO of the vehicle driven by the attacker. Note the plate/tag digits. Thank you all who shared our earlier tweet. pic.twitter.com/PGgOhBD3qO — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019

كما أعلنت إدارة الشرطة في مدينة رامابو على فيس بوك "فر المشتبه به من المكان لكنه قيد الاحتجاز في الوقت الحالي". وأكدت الإدارة طعن خمسة أشخاص وذكرت أن تحقيقا يجري دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

بدوره، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى نيويورك داني ديان، أن "خلفية الحادث تبدو واضحة ولكنه من السابق لأوانه الجزم ان ما حدث يعد جريمة كراهية".

وأضاف: "أن 9 اعتداءات استهدفت مواطنين يهود قد وقعت اثناء عيد الانوار"، مُعتبًا أن "شوارع بروكلين أصبحت غير آمنة للمتزمتين دينيا من اليهود"، كما أوردت هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

كان 5 أشخاص تعرّضوا لطعن جماعي بـ"منجل" في منزل حاخام يهودي خلال عيد "حانوكا" في بلدة مونسي بولاية نيويورك الأمريكية مساء أمس السبت، وفق تقارير محلية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن رجلًا من ذوي البشرة السمراء دخل البيت وأخرج منجلًا ثم أزال غطائه وبدأ يطعن عدة أشخاص، ثم لاذا بالفرار مُستقلًا سيارة فضية اللون، قبل أن تتمكن شرطة نيويورك من اعتقاله لاحقًا.

وقال أحد مؤسسي المجلس اليهودي بمنطقة وادي هيودسن، يوسي جيستيتنر، إن ابن الحاخام كان بين الضحايا.

وتقع مونسي في منطقة تابعة لحركة "الحاسيديم" اليهودية في مقاطعة روكلاند، التي تبعُد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة نيويورك.

ووصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الحادث بأنه "عمل خسيس وجبان"، وقال إنه أصدر تعليمات للقوة المتخصصة في مكافحة جرائم الكراهية بالولاية لإجراء تحقيق فوري.

ويمثل اليهود حوالي ثلث سكان مقاطعة روكلاند الأمريكية، ومن بينهم عدد كبير من اليهود الأرثوذكس الذين يعيشون في مجتمعات منعزلة، بحسب وكالة فرانس برس. وغرّد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو عبر تويتر: "لا مكان للكراهية في مدينتنا"، مُعتبرًا أن الهجوم "هجوم على كل سكان نيويورك".

ويحتفل اليهودي بعيد "حانوكا" لمدة 8 أيام. ووفق التقويم الميلادي، يتراوح موعده بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من ديسمبر.