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الشرطة الصومالية: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

08:59 ص السبت 28 ديسمبر 2019
الشرطة الصومالية: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

انفجار سيارة مفخخة

مقديشيو - (أ ش أ):

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجار على الفور، إلا أنه غالبا ما تشن حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة مثل تلك الهجمات.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار سيارة مفخخة مقديشيو الصومال

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