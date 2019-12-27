سفير فلسطين لدى روسيا: بوتين يزور بيت لحم الشهر المقبل للقاء عباس

موسكو - (أ ش أ):

أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور بيت لحم يوم 23 يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن نوفل قوله اليوم الجمعة "إنه من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الزيارة"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد دعا نظيره الروسي في وقت سابق لزيارة بيت لحم في عيد الميلاد.

وأضاف السفير الفلسطيني أن الرئيس عباس سيشارك بدوره في احتفالات موسكو في مايو المقبل بمناسبة مرور 75 عاما على النصر في الحرب العالمية الثانية.