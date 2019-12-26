أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمالي الرقة

07:55 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمالي الرقة

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الجي

موسكو - (أ ش أ):

تمركزت القوات الروسية في نقطة كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي بقرية تل السمن شمالي مدينة الرقة السورية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن المسلحين كانوا ينقلون الأسلحة عبر هذه الطرق، في الوقت الذي كانت فيه هذه النقطة تحت سيطرة قوات أمريكية.

واستولى الجيش الأمريكي قبل أيام على نقطة تقع في بناية كانت مدرسة.

واتخذ تنظيم "داعش" من الرقة "عاصمة" له عام 2013 قبل أن تستعيدها "قوات سورية الديمقراطية" بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سنة 2017.

وتقع قرية "تل السمن" على بعد 26 كيلومترا من الرقة، التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" قبل أن يتم تحريرها.

هذا المحتوى من

القوات الروسية الجيش الأمريكي الرقة

الخبر التالى:

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين اعتداء مستوطن على مصلين في كنيسة القيامة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان