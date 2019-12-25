أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

إصابة 21 شخصًا بتسمم خلال قداس لعيد الميلاد شمال فرنسا

09:16 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
إصابة 21 شخصًا بتسمم خلال قداس لعيد الميلاد شمال فرنسا

تسمم غذائي - صورة تعبيرية

باريس - (د ب أ)

تعرض العديد من الأشخاص للتسمم بأول أكسيد الكربون، خلال قداس لعيد الميلاد، في كنيسة بشمال فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الأربعاء استنادًا إلى السلطات المحلية، أنه تم نقل 21 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم استدعاء الإسعاف خلال القداس الذي أقيم في كنيسة كارلبون شمال شرق مدينة كومبين وذلك بعد ما شكا العديد من رواد الكنيسة آلاما في الرأس، واضطر 150 شخصًا إلى مغادرة القداس.

ولا يزال سبب التسمم مجهولاً، وتولى الادعاء العام التحقيق.

يذكر أن أول أكسيد الكربون يعد من السموم الخطيرة بالنسبة للجهاز التنفسي.

عيد الميلاد فرنسا تسمم أشخاص قداس عيد الميلاد كنيسة كارلبون

الخبر التالى:

إيران تتهم حركة أحوازية بقتل المتظاهرين بأوامر خارجية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مطالبنا حياة".. السيسي يتحدث عن مفاوضات سد النهضة