رئيس الوزراء البريطاني: من الممكن أن نستعيد علاقاتنا مع روسيا

لندن - (أ ش أ):

رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إمكانية استعادة العلاقات الثنائية مجددًا مع روسيا.

وقال جونسون، في إجابته على سؤال طرحته مجلة (سبكتاتور) البريطانية، حول ما إذا كان من الممكن أن يغير رأيه بشأن العلاقات مع موسكو : "لقد تغير رأيي حقًا حول ما إذا كان من الممكن استعادة العلاقات مجددًا مع روسيا.. لقد فكرت في الأمر وأعتقد أن وزيري الخارجية وكثيرا من الوزراء فكروا في الأمر نفسه، بأننا من الممكن أن نبدأ علاقاتنا من جديد مع روسيا، إنه بلد عظيم، كما أننا قاتلنا معًا ضد الفاشية".

وأكد جونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية من عام 2016 وحتى عام 2018، "أنه من المؤسف للغاية أنني كنت مخطئا في هذا الشأن".

يُشار إلى أن رئيس الحكومة البريطانية صرح، في يونيو الماضي، بأن موسكو هي من يقع عليها اللوم في مسألة تردي العلاقات مع لندن؛ نظرًا لفشلها في تحسين العلاقات بين البلدين، مستشهدًا بعملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وكان جونسون قد عارض سابقًا الأصوات التي تتحدث عن أن روسيا كانت تحاول التأثير على نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر مستحيل.

يشار إلى أن واقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، التي حدثت على الأراضي البريطانية، وحدت الكثير من دول الغرب لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره سياسات عدائية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك ترحيل دبلوماسيين روس من لندن وعواصم أوروبية أخرى الشيء التي ردت عليه موسكو بالمثل.