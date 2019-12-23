تعليق مفاوضات السلام السودانية لمدة 3 أسابيع

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أنها تسلمت ورقة "الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق"، وسلمتها لوفد الحكومة السودانية لدراستها والتشاور حولها، وأنها علقت التفاوض لمدة 3 أسابيع.

ونقل بيان لمجلس السيادة السوداني عن عضو لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان، ديو مطوك قوله، خلال جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، والحركات المسلحة، إن الوساطة قررت بعد التشاور مع "الجبهة الثورية" والحكومة رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة 3 أسابيع، بهدف "تمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان".

من جانبه، قال رئيس مؤتمر "البجا" أسامة سعيد، في تصريح صحفي، إن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق، تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.