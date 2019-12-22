مفوضة ألمانية تدعو إلى مبادرة جديدة لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ):

دعت مفوضة الحكومة الاتحادية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، باربل كوفلر، إلى تدشين مبادرة جديدة لتوزيع اللاجئين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ظل الأوضاع الحالية في معسكرات اللاجئين في اليونان.

وقالت كوفلر لشبكة التحرير الصحفي في ألمانيا في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب ألا نترك اليونان بمفردها. يتعين على المفوضية الأوروبية الجديدة القيام سريعا بمحاولة جديدة لتوزيع عادل للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي".

وتابعت كوفلر: "سيكون أمرا مرغوبا فيه أيضا أن يتم تدشين برنامج حماية جديد للاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم".

يشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص يقيمون في معسكرات اللاجئين اليونانية في ظل ظروف إنسانية سيئة للغاية في بعض الأحيان، يفترض أن بينهم نحو أربعة آلاف طفل ومراهق وصلوا إلى أوروبا دون مرافق.

وكان مفوضو شؤون الأجانب في ثمان ولايات ألمانية ناشدوا الحكومة في بيان مشترك مطلع ديسمبر الجاري استقبال هؤلاء اللاجئين الشباب.

وقالت كوفلر: "تدق الحكومة اليونانية جرس إنذار بأن أعداد اللاجئين تزداد في الجزر."