واشنطن تطلق طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية

سول- (د ب أ):

أفاد موقع الكتروني لتتبع حركة الطيران في كوريا الجنوبية، الأحد، بإطلاق الولايات المتحدة طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية، مع تصاعد التوترات بشأن احتمال إجراء بيونجيانج اختبار لصاروخ طويل المدى، وسط تعثر محادثاتها مع واشنطن لنزع السلاح النووي.

وقال موقع "ايركرافت سبوتس" إن أنطائرة الاستطلاع "آر.سي-135 دبليو ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي أجرت مهمة استطلاعية فوق شبه الجزيرة.

ولم يقدم الموقع تفاصيل بشأن موعد إطلاق الطائرة، لكن يُعتقد أنه تم تنفيذ المهمة في مطلع الأسبوع.

والمهمة الاستطلاعية هي الأحدث في سلسلة من مهام الاستطلاع التي تنفذها طائرات أمريكية في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد التوترات قبل المهلة التي حددتها بيونجيانج لواشنطن لطرح مقترح جديد في محادثات نزع السلاح النووي.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرا اختبارين لمحركين صاروخيين على ما يبدو في موقعها لإطلاق الأقمار الصناعية على ساحلها الغربي، مما أثار تكهنات بأنها يمكن أن تطلق صاروخا طويل المدى، تحت ستار تنمية الفضاء لأغراض سلمية.