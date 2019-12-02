الجيش الليبي: اتفاق السراج وتركيا باطل

القاهرة - (مصراوي)

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باطلة، حسبما ذكر موقع "العربية".

وقال الجيش الليبي، إن حكومة السراج في طرابلس لا تملك حق توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم خارجية.

وأكد الجيش، أن الميليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية الموجودة في طرابلس، تتلقى دعمًا من تركيا، مضيفًا أن أنقرة أصبحت طرفًا مهددًا لمصالح الشعب الليبي.

وطالب الجيش، تدخل مجلس الأمن لمواجهة الأطماع التركية في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي قيام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بتوجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبر عقيلة صالح أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

كما وجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها الموقعة بين السراج وأردوغان.

صالح طالب أبو الغيط بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.