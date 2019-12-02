رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

رام الله- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية "العدوانية" خاصة في مدينتي القدس والخليل، مشيرا إلى أن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن اشتية قوله، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم في رام الله، إن "استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الامريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي والديمقراطي لإنهاء الانقسام.ووجه اشتية رسالة تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد قال فيها أهنئ:"أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم لمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة" وقال: "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية".