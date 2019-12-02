الصين تبني محطة للطاقة الشمسية الفضائية بحلول 2035

بكين- (أ ش أ):

ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، اليوم الاثنين، أن الصين تخطط لبناء محطة طاقة شمسية فضائية بطاقة 200 طن ميجاوات بحلول عام 2035.

وقال وانج لي المسؤول في الأكاديمية، في تصريحات على هامش مشاركته بمنتدى الهندسة "الصيني - الروسي" السادس في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، إن محطة الطاقة الشمسية الفضائية ستعمل على تجميع طاقة الشمس التي لا يمكن أن تصل إلى الأرض، حيث سيتم تحويلها إلى أمواج ميكروية أو ليزر، ومن ثم شعاع لاسلكي موجه نحو سطح الكرة الأرضية لتصبح قابلة للاستخدام البشري.

وأضاف أن الصين تأمل في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق اختراقات علمية وتكنولوجية لتتمكن البشرية من تحقيق حلم الوصول إلى طاقة نظيفة غير محدودة في وقت مبكر.

واقترحت الصين عدة حلول لجمع آشعة الشمس وحققت عدة اختراقات في مجال نقل الطاقة لاسلكيًا، منذ أدرجت البلاد الطاقة الشمسية الفضائية كبرنامج بحث رئيسي عام 2008.