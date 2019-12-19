عاطلون عن العمل يحتجون لليوم الثاني أمام مقر البرلمان في تونس

تونس - (د ب أ):

أطلق محتجون من العاطلين عن العمل في تونس، اليوم الخميس، شعار "ارحل" أمام مقر البرلمان في تحرك احتجاجي لليوم الثاني على التوالي.

ووصل محتجون من مدينة القصرين، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوبي غرب العاصمة، إلى مقر البرلمان في مدينة باردو بهدف الضغط على نواب الشعب وتوفير فرص عمل ومشاريع للتنمية بجعتهم.

ورفع المحتجون ومن بينهم حاملون لشهادات عليا شعار "ديجاج" (ارحل)، وهو الشعار الذي رفع بوجه النظام أثناء الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد يوم واحد من تجمع مماثل نفذه عاطلون من نفس المدينة أمام البرلمان ومحاولتهم اقتحام المقر والتهديد بإضرام النيران في أجسادهم.

واضطر مكتب مجلس البرلمان أمس إلى الاجتماع بنواب جهة القصرين والتعهد بالدفع نحو إيجاد حلول للعاطلين.

ومثل هذه الاحتجاجات للعاطلين الشباب متواترة في تونس أمام مقرات الحكم والوزارات في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الديمقراطية الناشئة منذ تسع سنوات.

وشهد عدد من المدن التونسية حوادث انتحار حرقا ليائسين أسوة بمحمد البوعزيزي بائع الخضار المتجول الذي أشعل الثورة في 2010.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس حوالي 15 بالمئة وهي تشمل قرابة 650 ألف عاطل أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.