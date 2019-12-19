28 ألف قتيل من الشرطة العراقية منذ عام 2003
03:30 م الخميس 19 ديسمبر 2019
بغداد - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 28 ألفا من قواتها منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأوضحت مديرية شؤون الشهداء والجرحى في الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن عدد الشهداء منذ عام 2003 وحتى الآن بلغ 28600 شهيد، مشير إلى أن عدد المصابين بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء، مبينة أن الإصابات تنوعت بين إصابة متوسطة وخفيفة وشديدة.
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